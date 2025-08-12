‘Mamić mi je ušao u svlačionicu uz psovke i povike. Rekao sam mu: ‘Ja sam ovdje gazda!’ i to je bio kraj

S okupljenima je podijelio priče o svojim trenerskim počecima, iskustvima i izazovima, uključujući odnose s predsjednicima klubova, a dotaknuo se i aktualnog stanja u Dinamu te rada Zvonimira Bobana.

“Kad Dinamo nije prvak to je revolucija, i zato se i događa dosta promjena. Zvone Boban je došao, ima drugačiju viziju, dosta je igrača otišlo. Ne znam puno jer nisam na izvoru informacija, ali Dinamo će opet biti jedna od glavnih kandidata za naslov, jer njih to jedino zanima”, rekao je Halilhodžić koji se prisjetio dana kad je kao trener vodio Dinamo:

Nezaobilazna tema bio je Zdravko Mamić:

“Ovdje u dvorani su vjerojatni svi hajdukovci i svatko ima svoje mišljenje o Zdravku Mamiću. U 11 mjeseci koliko sam proveo s njim nisam imao nijedan problemčić. I onda zadnja utakmica, igra se na Maksimiru, Dinamo je već odavno prvak s 20 bodova prednosti, i čeka nas još ta jedna utakmica. Dao sam priliku igračima koji malo igraju i prvo poluvrijeme je bilo loše. Bio sam pun žestine da uđem u svlačionicu, a tamo me čeka Zdravko i pita može li ući… Ja govorim: ‘Zdravko, to je moj posao.’ i uđem, on iza mene. Krenem nešto reći, on iza mene psuje, viče. Rekao sam mu: ‘Ja sam ovdje gazda!’ i tu smo se razišli.”

Otkrio je Vaha čuje li se danas s Mamićem:

“Mi smo imali divnu suradnju, to što je bilo na zadnjoj utakmici je već zaboravljeno, život ide dalje. Nekad ga čujem, svatko ima svoj život i mišljenje. Ja sam proveo 11 divnih mjeseci u Zagrebu i Hrvatskoj. Mene je Hrvatska jako lijepo primila i nema potrebe pljucati po nekim stvarima koje nisu istina da bi zadovoljio neka mišljenja. Meni je drag i Hajduk kojeg pratim već godinama, ništa ne krijem, ali ne pratim Hajduk zato što bih želio jednoga dana raditi kao trener na Poljudu.”