Samo na SK: PRO 3 x 3 turnir u Zagrebu postao dio sustava FIBA-e!

Turnir u Zagrebu održava se 29. i 30. svibnja te je druga postaja ovogodišnjeg jubilarnog petog izdanja turneje, a akciju i ove godine možete pratiti na kanalima Sport Kluba.
PRO 3×3 Tour turnir u Zagrebu službeno postaje dio FIBA 3×3 LiteQuest sustava.
Pobjednička ekipa zagrebačkog turnira izborit će nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji se sastoji od kvalifikacija 12. lipnja te glavnog turnira i završnice koji su na rasporedu 13. i 14. lipnja. Taj turnir vodi prema svjetskoj 3×3 pozornici – FIBA 3×3 Marseille World Touru, koji će se održati 4. i 5. srpnja.
Sezona PRO 3×3 Toura počinje 22. svibnja u Trogiru, a završava velikim finalom 31. srpnja i 1. kolovoza u Novalji koje i ove godine ima status Quest turnira te pobjedniku osigurava nastup na prestižnom FIBA 3×3 Challengeru u španjolskom Mataróu (26. i 27. rujna).
Nakon Zagreba, turneja se nastavlja kroz Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Novu Gradišku, Umag i Šibenik uz prijenose na kanalima Sport Kluba.
Ovim iskorakom PRO 3×3 Tour je potvrdio vlastitu kvalitetu kao i rast hrvatske 3×3 košarke te otvorio priliku domaćim ekipama za natjecanje na najvišoj razini međunarodne scene.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!