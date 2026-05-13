Samo na SK: PRO 3 x 3 turnir u Zagrebu postao dio sustava FIBA-e!

Podijeli :

Pro 3x3 Tour

Turnir u Zagrebu održava se 29. i 30. svibnja te je druga postaja ovogodišnjeg jubilarnog petog izdanja turneje, a akciju i ove godine možete pratiti na kanalima Sport Kluba.

PRO 3×3 Tour turnir u Zagrebu službeno postaje dio FIBA 3×3 LiteQuest sustava.

Pobjednička ekipa zagrebačkog turnira izborit će nastup na Bilbao Quest turniru u Španjolskoj, koji se sastoji od kvalifikacija 12. lipnja te glavnog turnira i završnice koji su na rasporedu 13. i 14. lipnja. Taj turnir vodi prema svjetskoj 3×3 pozornici – FIBA 3×3 Marseille World Touru, koji će se održati 4. i 5. srpnja.

Sezona PRO 3×3 Toura počinje 22. svibnja u Trogiru, a završava velikim finalom 31. srpnja i 1. kolovoza u Novalji koje i ove godine ima status Quest turnira te pobjedniku osigurava nastup na prestižnom FIBA 3×3 Challengeru u španjolskom Mataróu (26. i 27. rujna).

Nakon Zagreba, turneja se nastavlja kroz Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Novu Gradišku, Umag i Šibenik uz prijenose na kanalima Sport Kluba.

Ovim iskorakom PRO 3×3 Tour je potvrdio vlastitu kvalitetu kao i rast hrvatske 3×3 košarke te otvorio priliku domaćim ekipama za natjecanje na najvišoj razini međunarodne scene.