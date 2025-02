Lončarević za SK: Dinamo nije doveo ozbiljno pojačanje, a Hajduk je problematičan

Podijeli :

Guliver Image

Dinamo je jedva prošao u Hrvatskom nogometnom kupu, muku je mučio s trećeligašem Bjelovarom, a ni situacija u vladajućoj strukturi kluba nije najbajnija jer svi već znamo - momčad iz Maksimirske 128 rekla je doviđenja sportskom direktoru Marku Mariću.

Navijači Dinama u utorak gledali su, neki bi rekli, pravu Kup utakmicu sa svim svojim ‘čarima’. U Bjelovaru se momčad Fabija Cannavara se mučila, ali na kraju su izborili prolazak u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. To, kao i aktualnu situaciju u klubu i HNL-u, iskomentirali smo s iskusnim hrvatskim trenerom Ilijom Lončarevićem.

“Glupo je reći to je normalno, ali otprilike nešto što se često ponavlja u Kup susretima jačih i slabijih protivnika i ne treba to stavljati pod znak ne znam čega. Dinamu bi naravno više odgovaralo da utakmicu dobije s dva, tri ili pet razlike, ali i ovako je prolaz u Kupu dobar rezultat, ne treba se previše trošiti na tome. Problem je što igrači sami sebe dovode u situaciju da ne pravim pristupom na takvoj utakmici izazivaju sumnju u sebe, u svoje vrijednosti i momčadi, pojedinaca i to ih može u budućim utakmicama remetiti ili dovesti do nesigurnosti ili gubitka samopouzdanja što onda može biti kobno.”

Ne vidi Lončarević neko veliko pojačanje koje je Dinamo dobio u zadnje vrijeme.

“Pojačanja? Pojma nemam tko ih je doveo, sigurno da sportski direktor ima važnu ulogu, no nije sigurno sam dovodio na svoju ruku i dovodio klub pred gotov čin. Ali vjerojatno je sportski direktor obavio najveći posao, bez obzira tko je on. Planski je dao prijedlog pa je to realizirano. Nažalost na njegov račun i na račun kluba općenito ide činjenica da se nijedan od tih igrača nije dokazao da je veliko pojačanje za Dinamo, odnosno da je iskočio iznad prosjeka. To je osnovni zaključak i to ipak onda nije dobro dovođenje, pogotovo jer to nisu mladi igrači, to su igrači koji su već napravili već svoju karijeru i nisu imali ništa više od toga da igraju u manjim klubovima od Dinama. To je činjenica koju ne može nitko izbjeći. S te strane su uputna pitanja postavljena… nemoguće je dovesti toliko igrača koji ne zadovoljavaju kriterije Dinama. Naravno da će ta konstatacija, ukoliko Dinamo, a ja mislim da hoće, osvoji prvo mjesto ta će se konstatacija zaboraviti. Dinamo ovakav kakav je, ako je momčad koncentrirana i na dovoljno visokom nivou ne može izgubiti baš utakmicu u ligi”, kaže hrvatski trener pa dodaje:

“Ja baš ne vidim igrače za neko veliko isticanje, ima igrača koji su zanimljivi, ali neki igrači nisu dosad pokazali apsolutno ništa što bi opravdalo njihovo dovođenje, malo je pretjerano možda reći ništa, ali nisu opravdali svoj dolazak, neki nisu imali ni dovoljno vremena.”

Marko Marić je bivši, spominje se kako bi na njegovo mjesto mogli doći Dario Šimić, u kombinaciji je i Ivan Mance, kao i Goran Boromiša, no Lončarević nije htio o imenima. Što se tiče Fabija Cannavara, smatra da nije trebao otići nakon što je otkaz dobio sportski direktor koji je sudjelovao u njegovom dovođenju ili ga je sam doveo.

“Ne vidim potrebu da ide i trener ako je išao sportski direktor, to su gluposti i to nema smisla, to ne rade ozbiljni ljudi. Nije sportski direktor tu da dovede samo trenera, onda bi sportski direktor trebao otići nakon svakog dovedenog igrača koji se nakon mjesec dana pokaže da nije dobar. Cannavaro je profesionalac, radi svoj posao, njega ćemo procijeniti na kraju prvenstva. U redu mi je njegova nogometna filozofija, želi igrati nogomet za golove, nije tipičan talijanski trener tvrde obrane… još uvijek mora pročitati i spoznati vrijednosti svojih igrača.”

Za kraj smo prokomentirali i stanje u HNL-u.

“Rijeka se malo igra sa živcima navijača, to je već ustaljena priča, samo je pitanje je li ljeto ili zima i to je opravdana priča, ne treba se klubu zamjeriti, klub mora preživjeti i Rijeka će se zakrpati vjerojatno ovaj tjedan s dolascima i mislim da će biti konkurentni da se bore za prvo mjesto. Neće tako brzo otići u povijest da nisu u konkurenciji. Rijeka ima prepoznatljiv gard i sustav i novi igrači još da se uklope i onda će Rijeka biti sigurno konkurentna.

Hajduk je problematičan, Hajduk ne igra nešto što može zadovoljiti nikoga, jako teško pobjeđuje bilo koga. Pobijedit će možda Dinamo jer je to derbi pa je tu sve moguće, bez obzira na snagu i odnose u tom trenu. Prvenstvo se dobiva na manjim utakmicama, ne na derbijima, nego osvajanjem bodova i sa slabijim protivnicima. S greškama u dovođenju i posrtajima i selekciji unazad par godina se iz toga izvući, ako imaju malo pameti, previše se potrošilo za mali rezultat. Imaju stadion na koji je ugodno doći i to je veliki plus i trebaju to iskoristiti.

Svi ostali klubovi se muče s kvalitetom momčadi, to su uglavnom hrvatski treneri koji vode ove momčadi od petog mjesta na dolje, osim Istre, oni svi rade dobar posao, samo je pitanje koliko su klubovi jaki da daju podršku treneru i momčadi.”