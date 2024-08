Lončarević: ‘Čuo sam da se Gattuso skinuo gol i trčao po terenu’

Podijeli :

MICHALxFAJT,ZOSPORTU.SK via Guliver Image

Ilija Lončarević, legendarni trener koji je obilježio HNL tijekom proteklih 30 godina, poznat je po vođenju brojnih hrvatskih klubova, uključujući Dinamo, s kojim je osvojio HNL, i Inter Zaprešić, s kojim je osvojio Kup.

79-godišnji Lončarević, koji je svoj posljednji trenerski angažman imao u Interu iz Zaprešića, jučer je gostovao u A1 Nogometnom Podcastu u produkciji Podcast Inkubatora, gdje ga je ugostio Milan Stjelja.

Raspravljalo se o raznim temama, uključujući i trenera Hajduka, Gennara Gattusa, o kojem je Lončarević iznio svoja mišljenja.

“Ne treba vam trener koji je galamđija koji viče… Sada sam čuo da se Gattuso skinuo cijeli gol i trčao po terenu. I meni je bilo čudno kad sam to saznao. Sve je to lijepo, fino i simpatično, ali Gattuso je malo čudan. Da li on zna raditi s mladim igračima i je li ikad u karijeri radio s njima? Radio je u velikim klubovima gdje mu oni osiguraju momčad. U nas takvi veliki klubovi ne postoje…“

Dio o Hajduku možete pogledati od 1:09:10.