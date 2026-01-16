Lokomotiva u zanimljivoj utakmici porazila Slaven i osvojila treće mjesto na prijateljskom turniru

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U petak popodne odigrala se utakmica za treće mjesto Arena Cup turnira. Tamo su sudjelovala tri HNL kluba, a svi su došli do borbe za neko od najvećih mjesta na turniru. U petak su se za treće mjesto borili Slaven Belupo i Lokomotiva, a do slavlja je na kraju došla zagrebačka momčad. Lokomotiva je u golijadi slavila s 4:2.

Nije na utakmici bilo golova sve do 21. minute kada je Ilija Nestorovski pogodio za 1:0 Slavena. Samo dvije minute kasnije je Aleks Stojaković pogodio za poravnanje da bi ludo razdoblje između 20. i 30. minute zaključio Ivan Ćubelić golom za 2:1. Ni ta prednost nije dugo trajala jer je u 32. minuti Mirko Sušak zabio za 2:2. Lokomotiva je do kraja prvog dijela uspjela i preokrenuti rezultat u svoju korist, a za to je bio zaslužan Stojaković svojim drugim golom.

Tako je Lokomotiva na predah otišla s 3:2, a potvrdu pobjede donio je Dušan Vuković u 66. minuti. Zagrebačka ekipa je ovom pobjedom osvojila treće mjesto na Arena Cup koji se održavao u Medulinu.

Još se treba odigrati finale u kojem sudjeluju Velež iz Mostara i Vukovar 1991, pretposljednja momčad HNL-a.