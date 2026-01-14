Lokomotiva izgubila od Veleža i propustila izboriti finale prijateljskog turnira s Vukovarom

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U Medulinu se ovih dana održava Arena Cup na kojem sudjeluje osam ekipa od kojih su tri (Slaven Belupo, Vukovar 1991 i Lokomotiva) sudionici HNL-a. U utorak je finale kao prvi u skupini A izborio Vukovar, a u srijedu je to pokušala napraviti Lokomotiva. Zagrebački klub je od 14 sati i 30 minuta započeo susret protiv Veleža. U tom susretu trebao im je bod, ali su izgubili s 2:1.

Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova da bi u 63. minuti Velež poveo. Strijelac je bio Amar Milak te je u tom trenutku mostarski klub imao prvo mjesto u skupini B.

Samo tri minute kasnije dosuđen je kazneni udarac za Velež, a uspješan izvođač bio je bivši igrač Hajduka Ivan Šarić.

U 77. minuti Lokomotiva je uspjela smanjiti zaostatak na 2:1. Tada je u mrežu bh. momčadi loptu poslao Blaž Bošković, 24-godišnji veznjak zagrebačkog kluba.

Nije se Lokomotiva uspjela vratiti u susret te je Velež s 2:1 upisao pobjedu kojom je osvojio prvo mjesto skupine B. Lokomotiva je osvojila drugo mjesto koje joj donosi susret za treće mjesto.

Ta utakmica bit će održana u subotu od 11 sati u Medulinu, a protivnik Lokomotivi bit će Slaven Belupo. U finalu koje će se igrati od 14 sati i 30 minuta igrat će Vukovar 1991 i Velež.