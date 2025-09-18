Livaković predstavljen u novom klubu, otkrio da je za sve ‘kriv’ Modrić

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Dominik Livaković karijeru nastavlja u španjolskom prvoligašu Gironi gdje je danas i službeno predstavljen.

Vratar Vatrenih je u Gironu stigao na posudbu iz Fenerbahčea posljednjeg dana prijelaznog roka. Na predstavljanju nije skrivao zadovoljstvo, a otkrio je i tko je glavni ‘krivac’ dolaska.

“Pružila se prilika da dođem ovamo i ideja mi se jako svidjela. Jako sam sretan što sam ovdje. Došao sam da budem najbolji golman koji mogu biti i da pomognem koliko god mogu u onome što trener Míchel traži. Bit ću spreman kada se ukaže prilika”, dodao je Livaković, koji je na konferenciji za medije odgovarao na pitanja na hrvatskom.

“Puno razgovaram s Modrićem jer mi je prijatelj i suigrač. Puno mi je pomogao i savjetovao me da dođem ovdje. Jako mi je lijepo govorio o ovom klubu i o La Ligi”, istaknuo je Livaković.

Objasnio je i da se sve odvilo vrlo brzo, ali i da prati Gironu već neko vrijeme.

“Posljednji sati prijelaznog roka bili su vrlo napeti i sve je odlučeno, praktički, u posljednjim satima. Poznavao sam Gironu iz posljednje dvije sezone, posebno s njihovim ulaskom u Ligu prvaka. Mislim da danas svi znaju gdje je Girona.”