Livaja napušta pripreme Hajduka zbog kršenja disciplinskog pravilnika

Iznenađujuća vijest stigla je iz splitskog kluba.
Marko Livaja više nije na pripremama u Sloveniji s ostatkom igrača Hajduka. Klub s Poljuda oglasio se na službenoj stranici priopćenjem u kojem je objavljeno kako Livaja nije postupao u skladu s dogovorenim klupskim pravilima.
Priopćenje Hajduka prenosimo u nastavku:
“Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.
Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom – Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.
O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno.”
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