Hajduk golom Livaje upisao četvrtu uzastopnu pobjedu i došao na -7 od Dinama

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U 29. kolu SHNL-a Hajduk Split ugostio je na Poljudu Goricu te je golom Marka Livaje došao do minimalne pobjede od 1:0.

Jedini je pogodak postigao Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Unatoč brojnim šansama Splićana ostao je to do kraja jedini gol Hajduka koji je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više.

Dinamo će u ponedjeljak gostovati u Osijeku kod Vukovara 1991, dok je Gorica ostala na osmom mjestu.

Očekivano je dvoboj počeo napadima Hajduka. U trećoj minuti je Livaja pucao preko vrata, ali je već u idućoj minuti najbolji splitski igrač naciljao suparničku mrežu. Šego je probio svoju stranu i poslao loptu prema Livaji. Ona se donekle sretno dokotrljala do nogu splitskog napadača koji je pogodio za 1:0.

Nastavio je Hajduk s napadima premda se intenzitet domaćih naleta ipak smirio. Na prvu veću šansu čekalo se do 33. minute kada nisu dobro reagirali Brajković i Marešić pa su gosti iz Velike Gorice neokrznuti izašli iz tih situacija.

Brajković je imao novu šansu u 39. minuti, ali bez uspjeha, čime je zaključeno prvo poluvrijeme.

Prvi konkretni pokušaj gosti su kreirali u 49. minuti. Pršir je uputio udarac s 20 metara, ali domaći vratar Silić nije imao problema s intervencijom. Nakon točno sat vremena igre mogao je Hajduk pobjeći na dva pogotka razlike. Livaja je idealno proigrao Pukštasa, ali ovaj nije bio precizan u situaciji jedan na jedan s Matijašom, golmanom Velikogoričana.

U drugom poluvremenu definitivno se razbudila i Gorica pa je udarac oprobao, bez konačne nagrade, Bogojević u 68. minuti, dok je u 70. Rebić imao šansu osigurati Hajduku tri boda. Opet je odličnu asistenciju poslao Livaja, ali je Matijaš zaustavio Rebićev pokušaj.

Novi su dvoboj Rebić i Matijaš imali u 85. minuti, ali je i tada pobjednik bio golman Gorice koji je još jednom spriječio siguran drugi pogodak Splićana. U 89. je okvir vrata spasio Goricu, Rebić je i tada ostao milimetrima daleko od pogotka.

U 91. minuti je mogao Krovinović zabiti za 2:0, ali je i tada obranu upisao Matijaš. Gorica je zahvaljujući svom golmanu ostala na samo jednom primljenom pogotku, ali do gola i boda ipak nije stigla.