Lista ozljeda u Realu je sve duža: Uz Mbappea i Bellinghama sada je tu još jedna zvijezda

Podijeli :

xAlbertoxGardinx AGardin_20260201_Foot_Liga_ReaMad_Rayo__0581 via Guliver Image

Real Madrid je prije tri dana šokantno izgubio od Getafea s 1:0 te je ostao četiri boda iza Barcelone, vodeće momčadi La Lige. Osim rezultatskih problema Alvaro Arbeloa, trener Reala, ima i kadrovske probleme.

Uoči petka i susreta s Celtom iz Viga u sklopu 27. kola La Lige Arbeloa je govorio o izostancima. Na toj listi već se nalaze Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo te Dani Ceballos, a od ovog kola njima se pridružuje i David Alaba.

“Imamo još jednu ozljedu. Davida Alabe neće biti sutra. Asencio? Moramo još vidjeti. Ako ne bude mogao, onda će igrati Diego Aguado ili Lamine Fati. Vidjet ćemo, ali Alabe neće biti sigurno”, rekao je trener Reala.

Velike probleme Arbeloi je zadao i Dean Huijsen koji je nakon povratka od ozljede zaradio žuti karton koji ga je izbacio iz susreta u Vigu. Da bi stvar bila lošija za Madriđane, njih u srijedu očekuje prva utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja.

Iako je i Građanima gust raspored, s ovolikim brojem ozljeda u redovima Real, jasno je da bi momčad Pepa Guardiole trebala biti favorit čak i na Santiago Bernabeuu.