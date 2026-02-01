PSG s igračem manje slavio na gostovanju i vratio se na vrh

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler vis Guliver

Nogometaši PSG-a vratili su se na prvo mjesto ljestvice francuske Ligue 1 nakon što su u nedjelju pobijedili u gostima Strasbourg 2-1, u susretu 20. kola.

PSG je na vrhu ljestvice te ima dva boda više od Lensa. Strasbourg je ostao na sedmom mjestu.

U 20. minuti Strasbourg je imao savršenu šansu povesti, ali jedanaesterac nije uspio realizirati Panichelli. Kazna je uslijedila samo dvije minute kasnije kada je goste iz Pariza u vodstvo doveo Mayulu.

Ta dva događaja nisu shrvala domaćina već je Doue u 27. minuti izjednačio na 1-1. Činilo se da je PSG upao u probleme kada je Hakimi u 75. minuti zaradio crveni karton, ali unatoč igraču manje na travnjaku PSG je uspio doći do pobjede.

Zaire-Emery je sjajno ubacio loptu na drugu vratnicu u 81. minuti, a tamo ju je dočekao Nuno Mendes i žestoko glavom pogodio za vodstvo Parižana 2-1, što je bio i konačan rezultat premda je domaćin žestoko stiskao u završnici i bio vrlo blizu izjednačujućeg pogotka.