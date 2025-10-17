Leko ne vodi Belinha u London! Odbio je potpisati ugovor s Dinamom

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

U Maksimiru opet problemi s ugovorima.

Trener Dinamove U-19 momčadi Jerko Leko skinuo je Belinha s liste putnika za utakmicu protiv Chelsea na Premier Cupu.

Kako Germanijak doznaje razlog je ugovor koji je Dinamo ponudio Belinhu, a koji on ne želi potpisati. Navodno nije sporan iznos niti ostali financijski detalji, već činjenica da je mladom Brazilcu u klubu jasno rečeno da još mora fizički stasati te da još uvijek ne može biti nositelj juniorske momčadi za koju trenutno igra. No, ne u punoj minutaži.

U Dinamu ga navodno više vide kroz utakmice u kadetskom uzrastu. Ljudi oko Belinha očito su procijenili da je to ipak korak unatrag za mladog Brazilca, ali potpisivanje ugovora još uvijek je moguće.

Inače, juniorska momčad Dinama na Premier Cupu bit će pojačana za Cardosa Varelu i Leona Jakirovića koji će biti dio momčadi u dvoboju s Chelseaom.