Legendarni Urugvajac završio epizodu u argentinskom velikanu

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YurixMurakami via Guliver

Nakon tri godine došao je kraj suradnje legendarnog argentinskog kluba Boca Juniors i 39-godišnjeg urugvajskog nogometaša Edinsona Cavanija.

Dres Boca Juniorsa Cavani je nosio od srpnja 2023. godine, a unatoč poznim godinama Cavani je izjavio da još uvijek ne razmišlja o odlasku u nogometnu mirovinu.

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Zbog ozljede, a potom i operacije leđa, Cavani za Boca Juniors nije igrao tijekom posljednja četiri mjeseca.

Profesionalnu karijeru Cavani je započeo u urugvajskom Danubiju gdje bi se mogao vratiti i zaokružiti veliku karijeru. Potom je igrao za Palermo, Napoli, PSG, Manchester United i Valenciju prije nego li se vratio u Južnu Ameriku i Boca Juniors.

Šest puta je s PSG-om osvajao francusku Ligue 1 te usporedno s tim i pet trofeja pobjednika francuskog Kupa. Između 2013. i 2020. godine za PSG je odigrao 301 utakmicu te je ukupno postigao točno 200 pogodaka. U povijesti pariškog kluba samo je Kylian Mbappé bolji strijelac od njega.

Za urugvajsku reprezentaciju, od koje se oprostio, Cavani je odigrao 136 utakmica uz 58 golova.