Legenda oduševljena Vuškovićem: ‘To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina’

Akciju je započeo s desne strane, a nakon ubačaja s lijevog krila Williama Mikelbrencisa, Vušković je bio najviši u skoku. Njegovim nastupom i igrama u Bundesligi oduševljen je i legendarni Lothar Matthäus.

Vušković nakon remija s Bayernom: 'Bilo bi čarobnije da smo zabili i treći gol'

“To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa”, rekla je legenda Bayerna i rekorder njemačke reprezentacije po broju nastupa.

Bayern, zajedno s ostalim vodećim europskim klubovima, pomno prati njegov razvoj. Vušković je iz Hajduka prešao u Tottenham za 11 milijuna eura, a trenutno je na posudbi u HSV-u. Njegov brat Mario također igra u tom klubu, ali je suspendiran zbog dopinga.

Trenutna tržišna vrijednost Vuškovića procjenjuje se na 40 milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je dva puta: debitirao je protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a potom odigrao cijeli meč protiv Farskih otoka.