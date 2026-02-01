Legenda oduševljena Vuškovićem: ‘To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina’

Fenomenalni Luka Vušković postigao je gol za HSV u 53. minuti protiv Bayerna, čime je osigurao bod svojoj momčadi (2:2).
Akciju je započeo s desne strane, a nakon ubačaja s lijevog krila Williama Mikelbrencisa, Vušković je bio najviši u skoku. Njegovim nastupom i igrama u Bundesligi oduševljen je i legendarni Lothar Matthäus.
“To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa”, rekla je legenda Bayerna i rekorder njemačke reprezentacije po broju nastupa.
Bayern, zajedno s ostalim vodećim europskim klubovima, pomno prati njegov razvoj. Vušković je iz Hajduka prešao u Tottenham za 11 milijuna eura, a trenutno je na posudbi u HSV-u. Njegov brat Mario također igra u tom klubu, ali je suspendiran zbog dopinga.
Trenutna tržišna vrijednost Vuškovića procjenjuje se na 40 milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je dva puta: debitirao je protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a potom odigrao cijeli meč protiv Farskih otoka.
