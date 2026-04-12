Legenda Arsenala u svom prvom trenerskom poslu odvela londonski klub do trećeg trofeja u povijesti

xJoshxSmith PPA-264739 via Guliver Image

U nedjelju se na Wembleyju odigralo finale EFL Trophyja, trećerazrednog kup natjecanja u Engleskoj koje je namijenjeno za trećeligaše, četvrtoligaše te U-21 momčadi ekipa iz Premier liga i Championshipa. U finalu tog natjecanja sreli su se Luton Town i Stockport, a do pobjede od 3:1 stigla je londonska momčad koju vodi poznato lice.

Naime, na klupi Lutona nalazi se 34-godišnji Jack Wilshere. Bivši engleski veznjak se zbog brojnih ozljeda ostavio nogometa sa samo 30 godina. Međutim, u tom kratkom razdoblju ostavio je trag u Arsenalu, svom dječačkom klubu.

Čak je neko vrijeme bio i trener mlade momčadi (U-18) te je bio i pomoćni trener Norwicha gdje je vodio dvije utakmice samostalno. U Lutonu je pak dobio svoj prvi samostalni seniorski trenerski posao i to se pokazao kao dobar potez.

U finalu su nadoknadili zaostatak od 1:0 nakon gola Adame Sidibeha i to već do kraja prvog dijela. Za 1:1 je pogodio Emilio Lawrence da bi za 2:1 zabio Nahki Wells, napadač reprezentacije Bermudskih otoka. Isti igrač zabio je i u 91. minuti za konačnih 3:1 i treći trofej u povijesti Lutona.

Osim ovog trofeja, osvojili su sadašnji EFL Cup, tadašnji Football League Cup 1987./1988. te su osvojili i ovo isto natjecanje u sezoni 2008./2009.

Luton je još uvijek i u borbi za viši rang jer se nalaze na 10. mjestu sa šest bodova manje od šestog Stevenagea koji trenutačno drži posljednju poziciju koja vodi u play-off. Do kraja je Lutonu ostalo još pet kola.