Leeds slavio protiv West Hama i nakon skoro 40 godina izborio polufinale FA Cupa

Podijeli :

KatiexChan via Guliver Image

U nedjelju popodne se u Londonu odigrala posljednja četvrtfinalna utakmica FA Cupa. Nakon što su svoje mjesto u polufinali najstarijeg nogometnog natjecanja osigurali Manchester City, Chelsea i Southampton, to je napravio Leeds United boljim izvođenjem penala 2:2 (4:2 nakon penala).

Vodstvo Leedsu donio je Ao Tanaka u 26. minuti da bi povećanje prednosti stiglo u 75. minuti susreta. Tada je Craig Pawson dosudio kazneni udarac za goste, a jedanaesterac je u pogodak pretvorio najvolji napadač Leedsa Dominic Calvert-Lewin.

West Ham se nakon toga ipak uspio vratiti. U 93. minuti je Mateus Fernandes zabio za 2:1, a onda je tri minute kasnije Axel Disasi zabio za poravnanje na 2:2. Tako je susret otišao u dodatnih 30 minuta. Tamo smo vidjeli samo poništen pogodak Tatyja Castellanosa što je značilo da se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Prvi penal izveo je Leedsov napadač Joel Piroe, a njegov pokušaj obranio je 20-godišnji Finley Herrick kojemu je to prvi nastup za seniorsku momčad West Hama. Međutim, tu obranu nije “naplatio” Jarrod Bowen kojemu je Lucas Perri zaustavio udarac i stvari su vraćene na početak.

Uslijedio je zatim udarac Calvert-Lewina koji je drugi put na ovoj utakmici bio precizan za vodstvo Leedsa. Tu prednost poništio je Kyle Walker-Peters smirenim udarcem za 1:1.

Potom su Brendan Aaronson i Tomaš Souček bili precizni te se u četvrtu seriju ušlo rezultatom 2:2. Vodstvo Leedsu donio je Gnonto da bi zatim Perri obranom Pablu doveo Leeds na korak od polufinala.

Penal za pobjedu pucao je Pascal Struijk, a Nizozemac je bio precizan udarcem od stative te je tako poslao Leeds u polufinale.

Leeds je posljednji put igrao u polufinalu u sezoni 1986./1987. kada ih je tamo zaustavio eventualni pobjednik Coventry City.

Posljednji put kad je Leeds osvojio FA Cup bilo je u sezoni 1971./1972. kada su u finalu porazili Arsenal s 1:0.