Layec potvrdio jedinu spornu odluku u ovom kolu, onu iz susreta Dinama i Slavena

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 26. kola Hrvatske nogometne lige.

Prema Layecu, u ovom kolu bila je tek jedna sporna situacija.

“Situacija br. 1: DINAMO – SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27.

Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac.”