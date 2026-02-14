VIDEO / Real razbio Sociedad i preuzeo vrh La Lige, Hrvati nisu nastupili

Nogometaši madridskog Reala svladali su pred svojim navijačima Real Sociedad 4-1 u ogledu 24. kola španjolske La Lige čime su ponovno došli na tron ljestvice.

Real ima dva boda više od drugoplasirane Barcelone koja će tek u ponedjeljak odigrati svoj dvoboj ovog kola.

Već u petoj minuti Real je poveo nakon ubačaja Alexander-Arnolda, a Gonzalo Garcia samo je podmetnuo nogu i pogodio za vodstvo Reala. Od 21. do 25. minute dosuđena su dva jedanaesterca. Prvo je Oyarzabal izjednačio, ali je potom i Vinicius Junior bio precizan s bijele točke za 2-1 Reala. Domaćin je vodstvo povećao kada je Urugvajac Valverde u 31. minuti bio precizan za 3-1.

Početkom drugog dijela dosuđen je novi jedanaesterac za domaćina. Opet je precizan bio Vinicius Junior i tih 4-1 je ostao rezultat do kraja dvoboja.

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car nije ulazio u igru za Real Sociedad, dok Luka Sučić zbog ozljede nije konkurirao za ovaj dvoboj.

Premda su gotovo cijelu utakmicu odigrali s igračem manje nogometaši Seville su uspjeli na domaćem terenu odigrati 1-1 s Alavesom. Od početka su stvari krenule nizbrdo po Sevillu jer je u drugoj i 16. minuti dva žuta kartona zaradio domaći igrač Sanchez. S igračem manje Sevilla je ipak povela i to pogotkom Sowa u 42. minuti.

Nakon sat vremena igre Martinez je bio strijelac za 1-1, dok je samo pet minuta kasnije Alaves potpuno okrenuo rezultat. Boye je pogodio za 2-1, ali je naknadno pogodak poništen zbog zaleđa. Premda je do kraja ogleda Alaves bio bolji završilo je podjelom bodova. Ovaj je rezultat ostavio Sevillu i Alaves bodovno izjednačene na ljestvici.

Nogometaši Getafea su osvojili tri domaća boda, s 2-1 su svladali Villarreal. Krajem prvog i početkom drugog poluvremena Getafe je napravio odmak od suparnika i došao do dva gola prednosti. Arambarri je u 41. minuti pogodio s bijele točke za 1-0, dok je Satriano u 53. povećao na 2-0.

Prijetio je Villarreal do kraja, ali je uspio tek smanjiti nakon lijepog poteza Mikautadeza koji je smanjio na 1-2 i postavio konačan rezultat ovog dvoboja. Getafe je sada deseti na ljestvici, dok je Villarreal ostao četvrti.

U prvom subotnjem ogledu, odigranog u Barceloni, nije bilo pobjednika, nogometaši Espanyola i Celte su remizirali 2-2. Espanyol je u prvenstvu prekinuo niz od četiri poraza, ali je i dalje u dugoj negativnoj seriji. Sada u zadnjih sedam nastupa ima dva remija i pet poraza.

Gosti iz Viga su poveli u 38. minuti pogotkom Jutgle. Sve do 66. minute Celta je držala tri boda u džepu, ali je tada Garcia bio strijelac za 1-1. Celta je novi pogodak zabila u 77. minuti. Spretno je ležeći na travnjaku zabio Borja Iglesias, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Dramatični trenuci nizali su se u završnici pa je domaćin poveo u 86. minuti. Veliki dio posla je napravio asistent Terrats, a strijelac za 2-1 bio je Dolan, no i to je bilo premalo za domaće slavlje. Borja Iglesias bio je strijelac u 93. za konačnih 2-2.

Nedjeljni parovi su Oviedo – Athletic, Rayo Vallecano – Atletico Madrid, Levante – Valencia i Mallorca – Betis, dok Girona – Barcelona u ponedjeljak zatvaraju ovo kolo.

