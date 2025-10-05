VIDEO / Je li Barcelona oštećena? Pogledajte penal iz kojeg je Sevilla rano povela

Podijeli :

Derbi 8. kola La Lige igra se u Sevilli gdje istoimeni domaćin dočekuje vodeću Barcelonu, a već u 13. minuti vidjeli smo prvi pogodak. Bivši igrač Barcelone Alexis Sanchez sigurno je realizirao diskutabilni kazneni udarac, kojeg je dosudio sudac Ruiz nakon VAR provjere kontakta Ronalda Arauja i Isaaca Romera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.