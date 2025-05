Španjolci: Modrić i Real imaju prijateljski dogovor, sigurna je samo jedna stvar

Prema pisanju španjolskog Asa, riječ je o neobičnoj i “paradoksalnoj situaciji”, jer će Modrić i Vázquez potpisati nove, ali izuzetno kratke ugovore, bez potvrde hoće li ostati u klubu i nakon tog natjecanja.

“Obojica su upoznata s Realovim planom iako ne znaju što će biti nakon toga. Teško da će ostati još jednu sezonu. No treba živjeti u trenutku. Prvo dolazi klupsko Svjetsko prvenstvo. Ovog ljeta dogodit će se neobična situacija: mnogim igračima ugovori istječu 30. lipnja, usred turnira.

FIFA je zbog toga zamolila klubove da s igračima dogovore kratkoročna produljenja ugovora i upravo to će se dogoditi s Lucasom i Modrićem. Prijateljski dogovor na dva tjedna, nema dileme”, navodi As i dodaje kako će nogometaši i klub dogovoriti plaću za dva tjedna.

“Što nakon toga? To je ključno pitanje. Obojici će biti teško dobiti još jednu sezonu u klubu, pogotovo Lucasu. Konkurencija će biti žestoka: Carvajal će biti potpuno spreman za početak nove sezone. A ako to nije dovoljno, stiže i Trent Alexander-Arnold. Dogovor je praktički zaključen, 99 posto gotov, čeka se samo potpis.

Kako se već ranije pisalo, postoji i mogućnost da bude registriran za Svjetsko prvenstvo. Liverpool će olakšati transfer. Čak i u tom slučaju, Lucas će ostati do 13. srpnja. No nakon toga, sve vodi prema odlasku“, piše As.

“Modrić ima veću šansu ostati iako će i to biti teško. Real neko vrijeme radi na pomlađivanju momčadi, a to uključuje i dolazak Martina Zubimendija, dok Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Federico Valverde i Jude Bellingham ostaju. Nema puno mjesta.

Jedina opcija da Modrić ostane jest da drastično smanji plaću i prihvati sporednu, gotovo simboličnu ulogu. Odluka će biti na njemu. Luka želi ostati još godinu dana, do Svjetskog prvenstva 2026. na kojem planira igrati za Hrvatsku. Poslije toga će vidjeti. Sigurno je samo da će igrati na Svjetskom klupskom prvenstvu”, nastavlja As.