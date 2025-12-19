Španjolci: Barcelona ozbiljno razmišlja o otkupu Rashforda

Marcus Rashford (28) odličnim igrama u Barceloni opravdava dolazak na posudbu iz Manchester Uniteda.
U 23 službene utakmice postigao je sedam golova i dodao devet asistencija, pa u klubu sve ozbiljnije razmišljaju o aktiviranju otkupne klauzule od 30 milijuna eura, piše Mundo Deportivo.
Englez se pokazao kao važno rješenje za trenera Hansija Flicka, osobito dok je momčad bila bez ozlijeđenog Raphinhe. Njegova velika prednost je polivalentnost jer može igrati na oba krila i u vrhu napada, što Barceloni donosi dodatnu taktičku širinu. Uz prodornost, snagu i udarac iz daljine, doprinosi i kroz asistencije te dodatno pojačava konkurenciju u ofenzivi.
Iako će konačna odluka o njegovu ostanku ovisiti o nastavku sezone i njegovoj ulozi nakon povratka Raphinhe, u klubu su zasad vrlo zadovoljni.
Rashford je stigao kao povoljnija alternativa nakon što Barcelona zbog financijskih ograničenja nije mogla dovesti Luisa Díaza, a činjenica da ga Manchester United, pod Rubenom Amorimom, ne vidi u dugoročnim planovima dodatno ide u prilog njegovu ostanku na Camp Nouu.
