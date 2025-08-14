Real predstavio novog igrača, on šokirao odgovorom: Messi je najbolji igrač na svijetu

Podijeli :

Cordon Press 900 by Guliver

Real Madrid je danas službeno predstavio 18-godišnjeg Franca Mastantuona, koji je u klub stigao za 45 milijuna eura.

Mladi Argentinac pojavio se na konferenciji za medije, a pojedini njegovi odgovori iznenadili su javnost.

“Presretan sam i pun energije. Oduvijek mi je bio san igrati za Real Madrid. Zahvalan sam navijačima na podršci. Kada je vijest postala službena, još sam bio u River Plateu i misli su mi bile usmjerene na taj klub. No kad sam stigao, fokusirao sam se potpuno na ovaj veliki klub“, započeo je.

Bio je želja Xabija Alonsa.

“Već sam razgovarao s Xabijem, nazvao me i bilo mi je jako važno što je pokazao povjerenje u mene. Detalji razgovora ostat će privatni, ali njegov poziv mi je dao veliko samopouzdanje i mnogo mi je značio”:

Mastantuono je javnost iznenadio odgovorom na pitanje o tome tko je najbolji nogometaš na svijetu.

“Za mene je to Messi. Ja sam Argentinac i za mene je on najbolji na svijetu”, rekao je Franco.

Poznato je da u Realu u raspravama o najboljem igraču ikad obično staju uz svog bivšeg asa Cristiana Ronalda, no Mastantuono je iskreno iznio svoj stav. Ako ga na terenu prate dobre igre, ova izjava mu se vjerojatno neće uzeti za zlo.