Loše vijesti za Real Madrid: Mbappe se ozlijedio pred važne susrete

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Velike loše vijesti stižu iz Madrida za Real. Kylian Mbappé morat će pauzirati najmanje tri tjedna nakon što je magnetska rezonancija, obavljena u srijedu, pokazala ozljedu vanjskog ligamenta koljena koja zahtijeva terapiju i mirovanje, objavio je francuski L’Équipe.

Francuski napadač već je neko vrijeme osjećao bolove u koljenu, ali je unatoč tome nastupao, ne sumnjajući da se radi o ozbiljnijem problemu. U posljednjim utakmicama postalo mu je jasno da više ne može sprintati svojom uobičajenom brzinom, što ga je naposljetku natjeralo da prihvati pauzu i krene s oporavkom.

Mbappé je od početka sezone odigrao gotovo sve utakmice za Real, pa njegov izostanak predstavlja značajan udarac za momčad i izaziva zabrinutost u klubu. Istodobno, u francuskom reprezentativnom taboru vjerojatno gledaju pozitivno na činjenicu da će njihov kapetan imati vremena za potpuni oporavak prije nadolazećih obveza.

U sljedeća tri tjedna Real Madrid očekuju četiri susreta, među kojima je i okršaj s Atletico Madridom u Superkupu. Osim toga, Kraljevi će igrati prvenstvene utakmice protiv Real Betisa i Levantea te dvoboj Lige prvaka s Monacom.