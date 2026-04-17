Lewandowski odlazi? Nezadovoljan krenuo u pregovore s drugim velikanom

Robert Lewandowski posljednjih je mjeseci više puta isticao kako se dobro osjeća u Barceloni i da bi volio ostati, no nakon što je stigla konkretna ponuda, pregovori su zapeli.

Poljskom napadaču na kraju sezone istječe ugovor s Barcelonom, a klub mu je ponudio novi jednogodišnji ugovor, ali uz znatno manju plaću. Upravo je to postalo glavno pitanje u pregovorima, iako u Barceloni žele riješiti situaciju prije početka ljetnog prijelaznog roka.

Prema pisanju Mundo Deportiva, ponuda je već predstavljena njegovu agentu Pini Zahavi, a Lewandowski si je postavio rok do kraja travnja za konačnu odluku. Barcelona ga želi zadržati još jednu sezonu, ali u ulozi druge napadačke opcije, što objašnjava i smanjenje financijskih uvjeta zbog situacije u klubu.

Tu nastaje problem — Lewandowski je spreman prihvatiti manju ulogu, ali nije zadovoljan smanjenjem plaće i ne vidi razlog za odricanje velikog dijela primanja, zbog čega je prvu ponudu odbio.

Ipak, to ne znači da će sigurno otići, već da dogovor više nije formalnost i da će sve ovisiti o mogućem kompromisu. U Barceloni su razočarani jer su očekivali više razumijevanja za financijske okolnosti, ali su u međuvremenu već krenuli tražiti novog napadača.

Moguć je i odlazak iz kluba, što je i sam Lewandowski potvrdio rekavši da još nije donio konačnu odluku. Interes postoji, a kao najizglednija opcija spominje se AC Milan. Razgovori su u tijeku, no ni njihova ponuda zasad nije u potpunosti zadovoljila iskusnog napadača.

Talijanski mediji ističu kako bi Lewandowski, želi li igrati u Italiji, također morao pristati na manju plaću — slično kao i u Barceloni, iako je ponuda Milana trenutačno nešto izdašnija.

Ove sezone Lewandowski je za Barcelonu odigrao 40 utakmica u svim natjecanjima, postigao 17 pogodaka i upisao tri asistencije. Ukupno je u dresu Barcelone skupio 187 nastupa, uz 118 golova i 23 asistencije.