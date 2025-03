Bilić oduševljen Modrićem: ‘Moj sin ga je pitao hoće li osvojiti ligu, a on je odmah krenuo…’

Podijeli :

Guliver Images

Hrvatski trener Slaven Bilić gostovao je u emisiji talkSPORTA, gdje je, među ostalim, govorio o Luki Modriću, kapetanu hrvatske reprezentacije i Real Madrida, te jednom od najboljih veznih igrača u povijesti nogometa.

“Nikada nije pod pritiskom, uvijek zna gdje se nalazi, kao da vidi iza sebe. Zaboravite na njegovu kvalitetu i vještinu. Impresioniraju me njegova posvećenost i glad koje ima s 39 godina.”

Bilić je otkrio i koliko je Modrić predan nogometu.

“Ne razgovaram s njim svakodnevno, ali ponekad se čujemo, uglavnom navečer. Devet od deset puta gleda neku utakmicu. Pitam ga: ‘Što radiš?’ Kaže: ‘Gledam Juventus – Atalanta. Šefe, gledao sam jučer vašu utakmicu.’ Ej, pa to je bila utakmica Championshipa između West Bromwich Albiona i Prestona. On gleda, posvećen je, potpuno je u nogometu. Tu on čini razliku.”

Bilić je podijelio i jednu anegdotu koja ga je posebno iznenadila.

“Imam za vas još jednu priču. Sjećate se kada je prije par godina odigrao onu loptu za Rodryga protiv Chelseaja? Moj sin i ja smo išli gledati tu utakmicu, bio je utorak navečer, Real protiv Chelseaja, igrali su produžetke. U srijedu su igrali Atletico i Manchester City, briljantna utakmica.

Idući dan smo išli na ručak s Modrićem. Moj ga je sin pitao hoće li osvojiti španjolsku ligu, a bilo je to otprilike početkom travnja, 12-14 utakmica do kraja. Utrka je bila između Barcelone i Reala, kao i uvijek. Luka je odgovorio:

‘Gledaj, igrat ćemo kod kuće protiv Getafea, a Barcelona u gostima sa Celtom. Onda mi igramo doma s Valladolidom, a Barca doma.’

I onda je govorio o svakoj utakmici, jednu po jednu. Rekao je:

“A onda ćemo igrati sa Sevillom. Ako pobijedimo, bit ćemo prvaci.”

A ja sam ovako reagirao (pokazuje izrazom lica i rukama, op. a.). Danas, kada je među nogometašima popularno reći da ne gledaju nogomet i da im je to samo posao, on zna sve o svakoj utakmici koju Real i Barcelona moraju odigrati.

Koliko je samo posvećen.

Luka Modrić je 2012. godine stigao u Real Madrid iz Tottenhama za 35 milijuna eura. Od tada je odigrao 577 utakmica, postigao 43 i asistirao za 93 gola te osvojio čak 28 trofeja – više od bilo kojeg igrača u povijesti kluba.

Godine 2018. proglašen je najboljim nogometašem svijeta.

Ugovor mu istječe na kraju ove sezone, a s 39 godina i dalje igra na vrhunskoj razini – ove je sezone upisao 42 nastupa, postigao četiri gola i podijelio sedam asistencija. Još nije poznato hoće li produljiti suradnju s Realom.