Kramarić asistent u velikoj pobjedi Hoffenheima

nordphotoxGmbHx xBratic via Guliver

Hoffenheim Andreja Kramarića otvorio je sezonu utakmicom u DFB Pokalu protiv Hanse Rostock. Hrvatski reprezentativac igrao je do 79. minute u pobjedi 4:0, a pritom je upisao i asitenciju.

U vodstvo je Hoffenheim doveo Wouter Burger u 37. minuti. Na 2:0 je povisio Max Moerstedt u 71. na asistenciju Kramarića da bi u 83. Fisnik Asslani zabio za 3:0, a onda je Moerstedt svojim drugim pogotkom postavio konačnih 4:0.

Hoffenheim se tako plasirao u šesnaestinu finala DFB Pokala. Sljedeći vikend Hoffenheim otvara Bundesligu gostujućim susretom protiv Bayer Leverkusena.