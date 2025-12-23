Kovačevom ‘buntovniku’ stiže i sankcija kluba!?

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Opet je u fokusu javnosti.

Karim Adeyemi opet je u središtu pažnje i opet ne zbog svoje igre na terenu. Naime, u susretu Borussije Domund protiv Borussije Mönchengladbach u petak navečer (2:0), njemački reprezentativac burno je reagirao na odluku trenera Nike Kovača da ga povuče iz igre.

POVEZANO Nijemci tjeraju Kovačevu zvijezdu iz Borussije: ‘Prodajte ga dok ne spali cijeli klub!’

Adeyemi se odmah zaputio prema svlačionici, ali ga je zaustavio sportski direktor Sebastian Kehl i vratio ga na klupu za pričuve. Nakon susreta Kehl je potvrdio da će klub sankcionirati igračevo ponašanje.

Bild piše da je u skorom razdoblju planiran sastanak Sebastiana Kehla, sportskog direktora Larsa Rickena i izvršnog direktora Carstena Cramera, na kojem će se raspravljati o cijelom slučaju i mogućim disciplinskim mjerama za Adeyemija.

Podsjetimo, prije otprilike mjesec dana izrečena mu je i kazna u obliku kaznenog naloga i novčane globe od 450 tisuća eura zbog nezakonitog posjedovanja oružja, što je već tada izazvalo nezadovoljstvo unutar kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.