Kovačević: Svjesni smo da je Genk kvalitetniji, ali vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

GNK Dinamo Zagreb u četvrtak, 26. veljače od 21:00, igra uzvratnu utakmicu play-offa UEFA Europa League protiv KRC Genk u Belgiji. U prvom susretu na Maksimiru prošlog četvrtka Genk je slavio 3:1, pa će Dinamo morati nadoknaditi zaostatak da bi prošao dalje.

Zagrebački sastav neće moći računati na Arber Hoxha zbog bolova u leđima, dok je potvrđeno da u avionu nije bio ni Sergio Domínguez, čiji problem još nije poznat. Odsutnost standardnog stopera nadomjestit će vjerojatno Niko Galešić koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto u početnoj postavi.

Utakmicu su na press konferenciji najavili trener Mario Kovačević i napadač Monsef Bakrar.

Kovačević je na početku rekao što navijači mogu očekivati od Dinama: “Sigurno će biti zanimljivo bez obzira na veliku prednost Genka. Svjesni smo svojih grešaka koje smo radili na Maksimiru gdje nas je Genk kaznio i stvarno vjerujemo da možemo sutra puno bolje, da nećemo griješiti.

Pokazali smo i u prvoj utakmici da možemo igrati s Genkom i vjerujemo da sutra budemo čvršći i jači u stvarima koje smo loše radili na Maksimiru. Možemo doći do pozitivnog rezultata, ali moramo priznati da Genk ima prednost.”

Kakva je situacija sa sastavom?

Beljo ima kartona, Hoxha ima problema s leđima već neko vrijeme, a nismo htjeli riskirati ni s Dominguezom. Intenzitet nogometa u Europi je visok i ne možemo riskirati ni s kim tko nije spreman 100 posto. Bennacera nema otprije, svi ostali su spremni.

U Varaždinu ste se nazabijali golova u manje od 10 minuta. Nešto slično bi vam trebalo i ovdje u Belgiji.

Nogomet svi volimo zato što je zanimljiv. Vidjeli smo tamo u Varaždinu, prvo poluvrijeme bilo je teško, tvrdo i onda se otvorilo, a ja vjerujem da su takva razmišljanja i za sutra. Svjesni smo da je Genk puno kvalitetnija, jača ekipa, ali pokazali smo u prvoj utakmici da možemo i vjerujemo da može doći i naših pet minuta da učinimo nemoguće.