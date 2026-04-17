Kovačević: Rijeka nam je najveći rival, vjerujem da Beljo može oboriti rekord

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo u subotu od 16 sati dočekuje Rijeku u derbiju 30. kola SHNL-a, a domaći je susret najavio trener Mario Kovačević.

“Ovo je iznimno važna utakmica u našoj borbi za naslov prvaka, koji želimo što prije osigurati. Dok god ga ne osvojiš, zapravo si još daleko. Rijeka nam je zadnjih godina postala najveći rival. Oni su i dalje aktualni prvaci, poštujemo ih i respektiramo, bore se za treće mjesto”, započeo je Kovačević s poštovanjem prema protivniku pa dodao:

“Bit će zanimljiva utakmica. Ovog smo proljeća pobijedili sve prvoligaše osim njih i to nam je dodatni motiv da ih svladamo pred našim navijačima. Cijenimo Rijeku i njihovu kvalitetu, igrali su s dva lica u Europi i HNL-u, ali znamo njihovu snagu. I mi smo u dobrom trenutku i očekujem zanimljivu utakmicu”.

Osvrnuo se i na formu Diona Drene Belje koji je ove sezone postigao 25 golova te bi mogao prestići rekord Eduarda da Silve koji ih je zabio 34.

“Ja vjerujem da može. Ako nastavi igrati kao u posljednje vrijeme, bit će tu negdje. Veseli me njegova forma i volio bih da nastavi tako i sruši rekord. Nitko sretniji od nas”.

Nastavio je o formi i stanju igrača:

“Pričali smo o tome kako smo primili četiri gola u zadnje četiri utakmice. Time nisam zadovoljan i moramo na tome raditi. Rijeka je kvalitetnija od ostalih i može nam stvoriti probleme. Nije lako držati ovakvu formu, a sljedećih tjedan dana bit će nam najvažnije jer igramo tri utakmice. Samopouzdanje mora postojati, ali ne smijemo prijeći tu granicu.

Svi su zdravi, vraća se Livaković. Bila je u pitanju ruptura, ali učinio je sve da se što prije vrati. Bennacer i Perez-Vinlöf također su u konkurenciji. Rijeka nije ista s Frukom ili bez njega. Žao mi je Tea Barišića i želim mu da se što prije oporavi. No, oni imaju širok kadar, trener im je često rotirao i siguran sam da će složiti dobru momčad. Nećemo se oslanjati na to da će biti slabiji.

Goda se dobro opalio, ali srećom ima tvrdu glavu. Boljelo ga je, no nos nije puknuo. Bit će spreman i u konkurenciji”, rekao je Kovačević.