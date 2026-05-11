Marca objavila snimku zapaljenog transparenta BBB-a, ali i napravila ogroman gaf

Navijačko 'ponašanje' na tribinama Maksimira obišlo je i svijet.

Diverzija Torcide na derbiju igranom na Maksimiru u kojem je Dinamo slavio 2:0 i u kojoj je zapaljen transparent Bad Blue Boysa, odjeknula je daleko izvan hrvatskih granica. O incidentu s transparentom Bad Blue Boysa piše i španjolska Marca.

Marca je na svojim platformama objavila snimku zapaljenog transparenta, no u opisu su potpuno pogrešno protumačili događaj koji su gledali milijuni.

“Torcida je tijekom najvećeg hrvatskog derbija uspjela zapaliti svoj ogromni transparent. Balkanska nogometna atmosfera je totalno ludilo”, napisali su u Marci.

Greška je naravno u tome što je Torcida zapalila transparent rivalske grupe, Bad Blue Boysa.

Ljubitelji nogometa u komentarima su odmah ispravili Marcu oko gafa, a video je prikupio milijune pregleda. Pogledajte ga ovdje.