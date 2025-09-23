Kovačević: ‘Imamo jasan plan za Fenerbahče, ali mi je žao što neću igrati protiv Mourinha

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon velike pobjede protiv Hajduka (2:0), pred Kovačevićem je novi ispit. Na Maksimir stiže moćni Fenerbahçe. Na konferenciji za medije pojavio se i Josip Mišić.

“Jedva čekamo. Osjeti se u zraku da počinje. Drago mi je zbog početka. Njih smo pratili zbog našeg Livakovića. Pratili smo zbog Livakovića. Čeka nas zanimljiva utakmica. Dobri pojedinci, ali dobri smo i mi. U dobrom smo stanju i dat ćemo sve od sebe protiv jakog protivnika, da ulovimo dobar rezultat i navijače razveselimo pobjedom”, uvodno je rekao Kovačević.

“Nakon dobrog derbija, imamo još jedan trening. Svi smo zdravi i energija mora biti na maksimumu. VIllar je imao sitnih problema, ali svi su na raspolaganju i jedva čekamo da utakmica počne.”

“Privilegij je početi ovako kasno. Moram zahvaliti prijašnjim generacijama i što su napravili velike rezultate u prošlosti. BIli smo loši i završili smo drugi pa smo došli u skupinu. Igramo protiv velikog turskog kluba, koji je u lošoj formi, ali ima puno velikih igrača. Mi smo u sjajnom raspoloženju i vjerujem da ćemo pružiti jednu dobru utakmicu”, rekao je Mišić.

Kako se snašao novi vezni red Dinama oko Mišića?

“Olakšala nam je pobjeda u Splitu. Puno igrača nije igralo Europu, ali mislim da su dugo u klubu i da su shvatili gdje su i za koga igraju. Mislim da nisu u strahu i da će pružiti sve od sebe sutra.”

Jeste li imali kontakt s Livakovićem?

“Nismo se čuli. Imali smo premalo vremena od posljednje utakmice. Nisam se čuo s njim i išao sam putem što većeg odmora i pripreme, ali ima vremena još sutra, pa se možda i čujemo”, zagonetno je rekao Mišić.

Kakve su mogućnosti ove nove Dinamove momčadi?

“Sigurno nije lako jer smo si nepoznanica. Napravili smo dobre pripreme i u ovih sedam utakmica, mislim da smo bili dobri jer nije lako pobijediti u tri derbija na gostovanju. Mislim da smo si kliknuli. Spoj mladosti i iskustva je dobar i napredovat ćemo iz dana u dan.”

Što Dinamo može ostvariti u Europskoj ligi ove sezone?

“Ljudi će možda reći kad vide raspored da protivnici nisu atraktivni. Nitko tu nije slučajno. Ne mogu reći da smo protiv koga favoriti, sve je to 50/50. Protiv nikog neće biti lako, znamo kako Skandinavci igraju, ali mislim da ćemo odigrati dobro i skupiti bodove.”

Može li ishod protiv Fenera usmjeriti Dinamove ambicije?

“Pobjeda sutra bi nam olakšala put prema idućim utakmicama. Igramo i HNL, moramo biti spremni na sve. Jaka su momčad, možda nisu u formi, ali imaju dobre igrače i moramo biti na maksimumu za tri boda.”

Koliko ste pratili Fenerbahçe ove sezone?

“Jedinu utakmicu sam gledao s Benficom. Analizu imamo nakon ovoga. Moramo biti na sto posto, inače nam mogu naštetiti”, zaključio je kapetan.

Potom je riječ preuzeo trener Kovačević, dajući svoju procjenu protivnika.

“Oni su imali ambiciju Lige prvaka. Novi trener je došao, ali rezultati još nisu tu. Bit će oni sve bolji i bolji. Momčad s takvim igračima mora napraviti preokret, nadam se da to neće biti sutra”, rekao je Kovačević.

Iako ima iskustva europskih utakmica kao igrač, trener Dinama priznaje da je ovo najveći izazov dosad u njegovoj karijeri.

“Stvarno mi je drago zbog atraktivnog protivnika u prvoj utakmici. Ovo je veća nego što sam igrao kao nogometaš. Ovo je najveća do sada, ali najbitniji je Dinamo. Dinamo je pobjeđivao i ranije. Znamo kako je bilo zadnji put kad su gostovali i iznimno mi je drago zbog ovakvog protivnika.”

Kako će Dinamo izgledati u taktičkom smislu?

“Imamo jasan plan. Mi smo puno utakmica gledali, čuli smo se s trenerom golmana. Pripremili smo se jako dobro i vjerujem da ćemo doći do dobrog rezultata”.

Jedan turski novinar postavio je pitanje o taktici i ideji igre, no formulacija pitanja zbunila je prisutne.

“To su neke taktičke stvari koje ću ja komentirati s momčadi”, na prvo pitanje Turaka rekao je Dinamov strateg.

Koji su ciljevi Dinama u ovom europskom ciklusu?

“Idemo utakmicu po utakmicu, mi smo u jednom procesu. Imamo puno igrača koji debitiraju u Europi. Neke će nam odgovore dati sutrašnja utakmica. Osnovna želja je proći u drugi krug”

Kovačević se osvrnuo i na propali okršaj s Joseom Mourinhom.

“Malo mi je žao, ali imaju vrhunskog trenera i radujem se ogledu s njim”, o protivničkom treneru je rekao Kovačević.

Koje su utakmice Fenera bile predmet analize?

“Utakmice Mourinha nismo ni analizirali. Gledali smo ove s novim trenerom. Mourinho je imao svoj način, ali novi trener ima svoje ideje i njih ćemo analizirati.”

Možemo li očekivati veći broj promjena u sastavu?

“Stojković i Soldo konkuriraju. Nećemo puno mijenjati, ako vidim kod nekog da nije sto posto, rotirat ćemo”, zaključio je Kovačević.