Kovačević i službeno predstavljen u novom klubu, od Celja se oprostio na Instagramu

Hrvatski nogometaš Franko Kovačević (26) napustio je Celje i karijeru će nastaviti u Ferencvarošu, objavili su klubovi.

Kako je objavio slovenski prvoligaš, Kovačević je u redove aktualnog mađarskog prvaka preselio za “rekordnu odštetu”. Klubovi nisu objavili o kojem se iznosu radi, no slovenski mediji navode kako se radi o tri milijuna eura.

Kovačević, koji se nedavno našao na širem popisu hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, je privukao pažnju nakon što je u 28 nastupa za Celje postigao čak 25 golova.

Karijeru je počeo u Bjelovaru, potom je igrao za Rijeku, da bi 2017. potpisao za Hajduk. Međutim, na Poljudu nije dobio pravu priliku, većinu vremena proveo je u Hajduku II ili na posudbi u Rudešu. Nakon Hajduka, karijeru je gradio u inozemstvu, nastupao je u Njemačkoj, SAD-u, Cipru, Sloveniji i Južnoj Koreji, prije nego što je eksplodirao u dresu Celja.

Kovačević je četvrti nogometaš koji je ove zime napustio Celje, nakon Vitalija Lisakoviča, Nina Noordanusa i Danijela Šturma, a stigli su Svit Sešlar, Ivan Ćalušić i Jakov Pranjić.

Ferencvaros se trenutačno nalazi na drugom mjestu mađarskog prvenstva sa 34 boda, jednim bodom manje od Gyora. U Europskoj ligi se nalazi na šestom mjestu sa 14 bodova, jedni manje od lidera Lyona.