Kovač o navodnom sukobu sa zvijezdom Borussije: ‘On nije zločesti dečko, nekad je čak i predobar’

Trener Borussije Dortmund, Niko Kovač, odbacio je medijska naklapanja o narušenom odnosu s napadačem Karimom Adeyemijem (24), nazvavši sve "čistom izmišljotinom".

“Razgovaram sa svim igračima, no otkako sam došao, najviše sam vremena posvetio upravo Karimu. Zaista ga cijenim, on je poseban karakter, sjajan i pristojan dečko. Upravo suprotno nekim medijskim napisima, Adeyemi je, po mom mišljenju, ponekad i predobar. On nije zločesti dečko i čvrsto vjerujem da može postati vrhunski nogometaš ako usvoji određene prilagodbe. No, da bi se to dogodilo, mora mi pokloniti malo više povjerenja”, izjavio je Kovač za Bildov podcast “Phrasenmäher”.

Još uvijek nije poznato hoće li Adeyemi, čiji ugovor s klubom vrijedi do 2027. godine, ostati u Dortmundu ili će ga napustiti na kraju sezone. Upitan o tome na konferenciji za medije prije nekoliko tjedana, Kovač je bio suzdržan.

“Ne mogu to komentirati jer ne znam dokle su pregovori stigli. Sve što bih rekao bilo bi nagađanje. No, to ne znači da imam loš predosjećaj. Ima još vremena”, rekao je Kovač.

