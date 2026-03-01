Kotarskijev Kopenhagen ostao bez ‘lige za prvaka’ i ostvario najlošiji uspjeh u Danskoj nakon više od 25 godina

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver Image

U nedjelju je odigrano 22. kole danske Superlige koje je ujedno bilo i posljednje u prvom dijelu sezone. Kopenhagen Dominika Kotarskog ugostio je Randers te su tražili pobjedu koja bi ih gurnula u ligu za prvaka umjesto u ligu za ostanak. Do pobjede nisu došli te su izgubili s 2:1.

Nije dobro krenulo za Kopenhagen jer su već u 17. minuti morali vaditi loptu iz svoje mreže. Za Randers je tada zabio Wessel Dammers. Uspjela je domaća momčad uzvratiti samo pet minuta kasnije preko Madsa Madsena te se na predah otišlo s 1:1.

Dominirao je Kopenhagen u nastavku utakmice, ali do pogotka za pobjedu nisu došli nego su ga čak i primili u nadoknadi. Iz kaznenog udarca pogodio je Mathias Greve. To im nije bilo dovoljno za ulazak u “ligu za prvaka” što znači da je to najlošiji rezultat za Kopenhagen od uvođenja “lige za prvaka” i “lige za ostanak”. Taj format uveo se u sezoni 2016./2017. godine.

Ono što je još lošije je da je ovo najlošiji plasman za Kopenhagen od sezone 1999./2000. godine kada su sezonu u normalnom formatu zaključili na osmom mjestu.

