Kotarski sudjelovao u najvećoj ligaškoj pobjedi u povijesti Kopenhagena

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver Image

Iako Kopenhagen ove godine igra jednu od najlošijih sezona u povijesti, uspjeli su ispisati povijest kluba. Naime, u ligi za ostanak su u nedjelju slavili sa 7:0 protiv Silkeborga te su tako privremeno preuzeli poziciju koja vodi u doigravanje za europska mjesta.

No, osim toga, Kopengahen je tom 7:0 pobjedom upisao najveću ligašku pobjedu u povijesti. Odnosno izjednačili su najveću ligašku pobjedu koju su ostvarili u sezoni 2022./2023. protiv Odensea.

Jedinu veću pobjedu u povijesti imali su u Kupu 2023./2024. godine kada su upisali pobjedu od 9:0 protiv IF Lysenga.

U ovom susretu svoju ulogu odigrao je i Dominik Kotarski koji je odigrao svih 90 minuta.