Kotarski odradio dobru utakmicu u važnoj pobjedi Kopenhagena

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver Image

U 26. kolu danske Superlige Kopenhagen Dominika Kotarskog upisao je važnu pobjedu na gostovanju kod Randersa. Danski velikan slavio je s 2:1 te su se približili borbi za europska mjesta.

Naime, Kopenhagen je zbog lošeg prvog dijela sezone završio u borbi za ostanak odakle posljednja dva idu u drugu ligu dok najbolji ide u borbu za Konferencijsku ligu. Kopenhagen je u prošlom kolu sa 7:0 pobjedom izjednačio najveću ligašku pobjedu u povijesti, a sada su na gostovanju slavili s 2:1.

Kotarski sudjelovao u najvećoj ligaškoj pobjedi u povijesti Kopenhagena

Domaći su poveli u 66. minuti golom Daniela Hoegha da bi Kopenhagen u 83. minuti izjednačio preko Viktora Claessona, a onda su u 91. preko Williama Clema došli do pobjede.

Posebno dobar u pobjedi Kopenhagena bio je Dominik Kotarski koji je upisao pet obrana te je bio jedan od najbolje ocijenjenih igrača u svojoj momčadi.

Kopenhagen je ovom pobjedom preuzeo vrh u grupi borbe za ostanak te sada drže mjesto koje donosi doigravanje s trenutačno trećeplasiranom momčadi iz lige za prvaka. Međutim, to se može promijeniti jer Kopenhagen 14. svibnja igra finale Landspokal Cupa protiv Midtjyllanda te bi u slučaju pobjede osigurali drugo pretkolo Europa lige.

U tom slučaju bi se ponešto promijenila situacija u tom play-offu za Konferencijsku ligu jer bi drugo mjesto u ligi za ostanak (ako Kopenhagen završi na prvom mjestu) donijelo okršaj s četvrtoplasiranom momčadi iz lige za prvaka (ako Kopenhagen osvoji Kup).