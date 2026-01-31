Klub holivudskih glumaca slavio u gostima i ponovno skočio na mjesta koje vode u doigravanje za Premier ligu

Podijeli :

xMaxxTomlinsonx FIL-22898-0031 via Guliver Image

U ranijem terminu Championshipa, engleske druge lige, igrali su Sheffield Wednesday i Wrexham. Domaća momčad u velikim je financijskim problemima, a isto se ne može reći za goste čiji su vlasnici Ryan Reynold i RobMcElhenney, dvojica glumaca. Na rezultatu se to nije previše osjetilo, ali je Wrexham ipak uspio minimalno slaviti s 1:0.

Wrexham je bio bolja momčad od Sheffielda koji nakon 29 kola ima -7 bodova, a to su uspjeli tek naplatiti u 58. minuti. Tada je za velški klub pogodio Sam Smith, 27-godišnji napadač. Bio je to jedini pogodak na utakmici pa je Wrexham upisao pobjedu od 1:0 kojom je skočio na šesto mjesto.

To znači da nakon 30 odigranih utakmica drže mjesto koje vodi u doigravanje za Premier ligu. Ukoliko bi izborili plasman u elitu, bila bi im to četvrta uzastopna promocija u engleskom nogometu. Kad su Ryan Reynolds i Rob McElhenney ušli u klub, Wrexham se nalazio u Nacionalnoj ligi, odnosno u petom rangu engleskog nogometa. Svake godine su uspijevali napredovati pa su sada na dobrom putu da naprave najveći korak u povijesti.