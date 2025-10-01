Kek otkrio da je Zajc odbio igrati za reprezentaciju: ‘Za sve ostalo ćete morati pitati njega’

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Izbornik Slovenije otkrio je tu informaciju.

Izabranici Matjaža Keka 10. listopada gostuju kod Kosova, a tri dana kasnije doma dočekuju Švicarsku u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U novi ciklus Slovenija ulazi s jednim bodom. A i bez nogometaša Dinama Mihe Zajca za kojeg je Kek priznao da ga je zvao.

POVEZANO Zajc: Moramo igrati kao protiv Fenera i onda se ne moramo bojati

Kek je danas objavio popis od 24 nogometaša na kojem se nalazi i jedan igrač iz SuperSport HNL-a, a to je Rijekin Dejan Petrović. Dinamov veznjak nije bio dio Kekovih popisa od početka priprema za prošlogodišnje Europsko prvenstvo, a nakon što nije bio među putnicima za Euro, objavio je da više neće igrati za Sloveniju.

“Napravio sam taj korak. Nazvao sam ga i razgovarali smo – između ostalog i o reprezentaciji. Njegov primarni cilj trenutno je Dinamo, s jedne strane to razumijem, ali s druge strane želio bih istaknuti da ne igra za Matjaža Keka niti protiv Matjaža Keka u reprezentaciji, već za Sloveniju. S njim sam imao vrlo korektan i očekivan razgovor.

Jako sam sretan što se vratio u prvi plan, jer je dugo vremena njegova klupska uloga bila sporedna. Nadam se da će u Dinamu postići ono što želi, što ja želim za njega i što bi bilo dobro za slovenski nogomet. Čini se da mu zasad ide jako dobro, ali za sve ostalo ćete morati pitati njega”, objasnio je Kek.

Zajc je posljednju utakmicu za Sloveniju odigrao prije skoro dvije godine. Bilo je to 17. studenog 2023. godine, u 2:1 porazu od Danske u kvalifikacijama za Euro kada je odigrao tek četiri minute, a izgleda da će na tome i ostati.