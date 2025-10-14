Kek: Muči me što u tri kvalifikacijske utakmice nismo dali gol

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Slovenci su zadržali nadu u prolazak u doigravanje za SP remijem protiv Švicaraca (0:0), ali su bez pogotka već treću utakmicu zaredom.

Matjaž Kek je nakon susreta posebno naglasio razočaranje napadačkim učinkom, ali i obrambenu organizaciju:

“Muči me, da, što u tri kvalifikacijske utakmice nismo dali gol. Ne može nitko reći da nismo imali prilika, ali nedostajao je zadnji pas, ta završna preciznost,” poručio je Kek.

Po njegovim riječima, Slovenija je u igri dolazila u obećavajuće situacije, ali je taj posljednji korak bio preslab da bi se ugrozila čvrsta Švicarska. Kek je odbacio kritike o “previše opreznom pristupu” te dodao:

“Ako tko misli da protiv Švicarske može stvoriti sedam ili osam prilika, taj neka dođe umjesto mene. Obrušiti se na najbolju obranu u skupini nije jednostavno.”​

Slovenija još ima šanse za plasman, no sada mora pobijediti u oba preostala susreta i nadati se da Kosovo neće slaviti protiv Švicarske.

“Mirnoća i odlučnost igrača bila je na zavidnoj razini, ali nedostajalo je više gladi za golom. Moramo biti bolji u završnici, to je naš glavni zadatak za iduće utakmice”, poručio je slovenski izbornik.