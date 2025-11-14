Kapetan Srbije prozvao Piksija: ‘Da smo imali ovog izbornika, ne bismo izgubili od Albanije’

Podijeli :

AP Photo/Andreea Alexandru via Guliver

Filip Kostić, kapetan srpske nogometne reprezentacije u utakmici protiv Engleske, smatra da bi Orlovi bili bolji da ih je Veljko Paunović predvodio od početka.

Srbija je poražena od Engleske na Wembleyju 2:0, što ih je matematički ostavilo bez šanse da dođu do drugog mjesta koje vodi u nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

“Velika je čast i zadovoljstvo nositi vrpcu. To je san, i to je nešto što me ohrabruje i daje mi motivaciju da radim i borim se te dam sve od sebe za reprezentaciju. Mislim da smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu. Imali smo šanse, žao mi je što ih nismo iskoristili. Pokazali smo karakter, da imamo potencijal i da će ova reprezentacija biti bolja. Što se tiče moje uloge, imao sam drugačiju ulogu, i kako izbornik kaže, uvijek sam dostupan momčadi”, rekao je Kostić.

As Juventusa nakon utakmice spomenuo je i bivšeg izbornika Dragona Stojkovića Piksija.

“Mislim da bismo, da smo imali izbornika i sav posao koji smo obavili proteklih nekoliko dana, imali bolji rezultat. Ne bismo izgubili od Albanije, to je jedan od najtežih poraza u našim karijerama i svima nam je bilo teško, ali moramo se dići i ići dalje. Sljedeća utakmica je u Leskovcu protiv Latvije i siguran sam da će biti dobra i da ćemo vratiti vjeru u reprezentaciju.”

