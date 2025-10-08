Kapetan Češke: ‘Sve je u rukama Hrvatske, ali mi želimo pokazati gdje pripadamo’

Podijeli :

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak u 20:45 gostuje u Pragu, gdje će u Fortuna Areni odigrati kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Češke. Hrvatska trenutno drži prvo mjesto u skupini s maksimalnim učinkom, dok je Češka druga, s jednim porazom – upravo od Hrvatske.

Uoči ovog važnog dvoboja, utakmicu je najavio kapetan češke reprezentacije Tomaš Souček, koji je istaknuo koliko je susret značajan za njegovu momčad.

“Svi znamo računati i vidimo kako izgleda tablica. Sve je u rukama Hrvatske. Imamo šanse osvojiti prvo mjesto i napravit ćemo sve da budemo prvi. Naš cilj je plasman na Svjetsko prvenstvo. Borit ćemo se. Pritisak je velik, ali zato igramo za reprezentaciju. Ovo nam je prilika pokazati gdje pripadamo.”

Souček je naglasio da žele izbjeći ponavljanje prethodnog poraza protiv Hrvatske te pozvao navijače na podršku:

“Ne želimo da nam se opet dogodi onakav poraz. Pred nama je velik izazov. Pozivam navijače da nam pomognu. Rasprodala su se sva mjesta. Vjerujem da i mi nešto možemo vratiti našim navijačima.”