Kaos u Poljskoj: Zaustavljen bus sa navijačima, tri osobe završile u bolnici

Tri su osobe hospitalizirane nakon napada na španjolske nogometne navijače u istočnoj Poljskoj, objavila je u četvrtak lokalna policija.
Prema policiji, dva su automobila blokirala dva autobusa sa španjolskim navijačima na autocesti u blizini Ostrowa Mazowiecke, na istoku zemlje, između srijede navečer i četvrtka ujutro.
“Tada se iz obližnje šume pojavilo pedesetak ljudi, neki s maskama. Došlo je do sukoba”, objavila je na X-u regionalna policija Mazovia.
“Zahvaljujući dolasku policije, izbjegnuta je eskalacija. Ekipa hitne pomoći pružila je prvu pomoć ozlijeđenima, a tri osobe su prevezene u bolnicu”, dodala je policija, ne navodeći nacionalnosti ozlijeđenih.
Prema poljskim medijima, autobusi su prevozili navijače španjolskog nogometnog kluba Rayo Vallecano, koji su putovali u Bialystok (istok) na utakmicu koja se trebala igrati u četvrtak navečer protiv poljske momčadi Jagiellonia u sklopu Konferencijske lige.
Prema policiji, do sada je uhićeno sedam osoba u vezi s ovim slučajem.
Policija je također navela da je zaplijenila, između ostalog, “balaklave, teleskopske palice, drvene štapove i metalne rezače”.
