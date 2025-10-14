Južnoafrička Republika pobjedom u posljednjem kolu izborila svoje prvo Svjetsko prvenstvo nakon 16 godina

Podijeli :

(AP Photo/Themba Hadebe)

Južnoafrička Republika trebala je imati lagan prolazak na Svjetsko prvenstvo kad su porazili Lesoto, no zbog nastupa Teboha Mokoene zaradili su tri boda kazne te su bili u teškoj situaciji. Ipak, u posljednjem kolu su porazili Ruandu s 3:0, a pomogla im je i Nigerija koja je bila bolja od Benina s 4:0. Tako je JAR nakon 16 godina izborio nastup na Svjetskom prvenstvu.

Već u trećoj minuti stigle su dobre vijesti za Južnu Afriku jer je Victor Osimhen doveo Nigeriju u vodstvo protiv Benina. Tako je JAR-u trebala pobjeda kako bi se plasirali na SP. Do važnog vodstva stigli su u petoj minuti, a za to je zaslužan bio Thalente Mbatha koji je zabio za 1:0.

Do kraja poluvremena zabio je i Oswin Appollis, a za konačnih 3:0 je pogodio Evidence Makgopa u 72. minuti. Tako je JAR s 3:0 došao do važne pobjede i prve pozicije u skupini C. To im je donijelo plasman na Svjetsko prvenstvo, njihovo prvo nakon 2010. kada su bili domaćini velikog natjecanja.

Na drugom mjestu završila je Nigerija koja je tako ostala u igri da kroz playoff izbori nastup na najvećoj svjetskoj smotri.

