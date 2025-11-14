Jurgen Klopp ima novi posao

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Nakon uspješne trenerske karijere, koju je zamijenio poslom šefa nogometnih operacija u Red Bullu, Jürgen Klopp ponovno će biti neposredno uz teren.

Slavni Nijemac neće biti na klupi, već će biti stručni analitičar za platformu MagentaTV za Svjetsko prvenstvo 2026. Isti posao radio je za ZDF na Svjetskom prvenstvu 2006. i Europskom prvenstvu 2008. godine. Tijekom Mundijala 2010. bio je angažiran kao stručnjak na RTL-u.

Nakon toga, iako je tada već bio trener Mainza i na klupi Borussije Dortmund, u potpunosti se posvetio trenerskom poslu. Sada se vraća kao stručni analitičar za svjetsku smotru kojoj će domaćini od 11. lipnja do 19. srpnja biti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Klopp je kao trener uveo Mainz iz druge lige u Bundesligu, a s Dortmundom je dvaput bio prvak Njemačke i vodio ga do finala Lige prvaka.

Od 2015. do kraja sezone 2023./24. bio je trener Liverpoola. U svom mandatu klubu je donio osam trofeja, među kojima i 2020. prvu titulu u Premier ligi, odnosno prvu u engleskom prvenstvu od 1990. godine, a 2019. vodio je Liverpool do trofeja Lige prvaka.

Njemački stručnjak osvojio je s Liverpoolom svako natjecanje u kojem ga je vodio, osim Europske lige u kojoj je izgubio finale od Seville.