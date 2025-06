Jurčić: Ljudi koji su vodili Dinamo sve su polupali. Hajduk? Neka napravi dva pomoćna terena pa će biti ozbiljan klub

Podijeli :

Podcast Inkubator screenshot

Nakon što je odradio sjajnu sezonu u Egiptu gdje je s Pyramidsom postao prvak Afrike, trener Krunoslav Jurčić prokomentirao je i aktualnosti u hrvatskom nogometu.

Jurčić je Pyramids odveo do prvog naslova prvaka Afrike u povijesti i tako prekinuo dominaciju Al Ahlyja u tom natjecanju.

Gostujući u Podcast Inkubatoru kod voditelja Milana Stjelje, bivši trener Dinama komentirao je HNL i utrku za prvaka u kojoj je na koncu slavila Rijeka.

“Cijelo vrijeme sam tvrdio da Dinamo ima dvije ekipe da bude prvak. Neshvatljivo mi je da veliki klub promijeni četiri trenera u sezoni. To je kao kad slon ugazi u stakleni izlog, tako su se ponašali ljudi koji su vodili klub. Oni su najveći dobitnici dolaska Zvonimira Bobana, oni su sada digli ruke jer su jedva čekali izaći iz tog staklenog izloga, sve su polupali.”

“Nemoguće je da Dinamo nije prvak. To je apsolutno nemoguće. Oni sad mogu pričati da je to nebitno pa ćemo početi sada sve ponovno… To je nemoguće! Prije svega, to je veliki financijski gubitak”, smatra Jurčić i dodaje:

“Ne sviđa mi se ovaj način, Dinamo nije prvak, idemo dalje. Želim odgovornost. Dinamo ima dvije ekipe za osvajanje prvenstva Hrvatske, a ne može biti prvak. Treba mu pobjeda protiv Gorice ili Lokomotive. To su stvari koje su neoprostive.”

Nastavio je:

“Ne bih želio umanjiti vrijednost Rijeke, Miškovića i Đalovića. Oni su iskoristili šansu koja im se pružila. Oni su na polovici prvenstva prodali 3-4 najvažnija igrača i to konkurentu, Dinamu. Ja kao trener bih poludio. Zato im odajem veliko priznanje. Ukazala im se šansa i iskoristili su je. To je ogromna kvaliteta. Dupla kruna, kapa do poda.”

O Hajduku je rekao:

” Neću o Hajduku. Dok ne naprave dva terena za treniranje, zakleo sam se da neću pričati ništa o Hajduku. Onog trenutka kad naprave dva pomoćna terena, onda ću početi pričati o Hajduku i smatrati da su ozbiljan klub. Ustrajat ću na tome i neću ništa više reći o Hajduku.”

