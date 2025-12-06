Junak Dinama: ‘Hajduk nije imao šanse za gol’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo i Hajduk remizirali su na Maksimiru rezultatom 1:1. Michele Šego zabio je za vodstvo Hajduka, a onda je u 102. minuti Arber Hoxha zabio za izjednačenje u Zagrebu. Nakon dramatičnog remija pred novinare je stao Dinamov junak Hoxha.

“Puno mi znači gol. Nisam zadovoljan bodom. Bili smo danas top. Dali smo gol u prvom poluvremenu, ali nam je poništen. Hajduk nije imao šanse za gol osim jedne. Moj gol važan je za ostanak na prvom mjestu.

Prije dva tjedna smo bili drugi, sad smo prvi. Igramo i Europu, malo smo umorni, ali dobro je što smo prvi. Ne treba nam motiv za Europa ligu. Imamo kvalitetu za igranje s Betisom”, rekao je Dinamov krilni napadač Arber Hoxha.