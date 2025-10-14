Junak Albanije iznio detalje iz svlačionice: ‘Ne sjećam se ničeg, pili smo vodu sa šećerom’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Albanski nogometaši burno su proslavili pobjedu nad Srbijom (1:0) u Leskovcu.

U utakmici skupine K europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Srbija je u Leskovcu ugostila Albaniju. Srbima je i bod bio dovoljan kako bi napravila solidan korak prema drugom mjestu, ali Albanija ih je šokirala te je golom Reya Manaja došla do pobjede od 1:0 na gostovanju.

POVEZANO VIDEO / Albanija porazila Srbiju u Leskovcu i napravila ogroman korak prema dodatnim kvalifikacijama za SP VIDEO / Užasno stanje travnjaka u Leskovcu, vrijednog skoro milijun eura!

Presudan trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kad je Manaj iz voleja pogodio za tri boda. Nakon što je sudac odsvirao kraj počelo je ‘ludilo’ kod Albanaca.

“Plakali smo, slavili u svlačionici, ne sjećam se ničega. Počeli smo gubiti svijest, sreća da smo pili vodu sa šećerom, inače bismo pali tamo”, otkrio je albanski junak što se događalo nakon utakmice za televiziju A2.

Albanija nakon šest odigranih kola zauzima drugo mjesto u skupini K s 11 osvojenih bodova, iza prvoplasirane Engleske koja ima 15 bodova i utakmicu manje, dok Srbija na trećem mjestu ima tek sedam bodova iz pet utakmica.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.