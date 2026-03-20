VIDEO / Jozinović za SK: Sjajna Rijeka hrabro pala, a stadion Hajduka treba biti na Poljudu

Podijeli :

Nekadašnji nogometaš Darko Jozinović gostovao je kod našeg Denisa Draganovića u Jutru na SK. Pogledajte zanimljivi razgovor u našem videu.

Prvi dojam, Rijeka je bila blizu, čaj je Toni Fruk izjavio da je ispala bolja momčad?

“Normalno je da si nezadovoljan kad ispadneš, no Rijeka ima na što biti ponosna. Ostvarili su četiri pobjede, četiri remija i dva poraza, ali ono što je po meni još važnije pokazala je da može igrati ravnopravno s jednom jakom ekipom iz Lige petice. To je po meni najveći dobitak.”

Što je po vama presudilo?

“Već u prvoj utakmici se pokazalo da je Rijeka na nivou. Možda mogu žaliti za tim primljenim golom na Rujevici, no ponovo ću meni je dojam da je u ove dvije utakmice Rijeka bila kvalitetna, ni malo podređena Francuzima i to su one stvari koje nas moraju veseliti. Važno je da se naš prvak pokazao da se ne boji, hrabrost, karakter.”

Znam već da je Toni Fruk naša nogometna budućnost, no ove sezone, a posebno u ove dvije utakmice je pokazao da je sad već moćan i vrlo opasan?

“Fruk je pokazao da je on igrač za puno više domete, on je igrač koji je moderan, on sad već može igrati u najvećim klubovima.”

Bili ste igrač Hajduka, volite taj klub, što mislite koje je najbolje rješenje kada pričamo o stadionu?

“Intimno i navijački bi želio da se sruši stadion u Splitu, da Hajduk privremeno bude u Parku Mladeži, ali da se stadion izgradi na ovom mjestu gdje je sad – zaključio je Jozinović.”

Ostatak razgovora pogledajte u videu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.