Jelavić: ‘Nisam ni blizu trener za Hajduk, to je još daleko’

NK Lokomotiva

Nogometaši Lokomotive upisali su poraz na Poljudu. Bolji od Lokosa u utakmici osmog kola SuperSport HNL-a bio je Hajduk koji je slavio pogocima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Izjavu nakon susreta dao je trener Lokomotive Nikica Jelavić:

“Dobro smo otvorili utakmicu, imali par šansi. Bili smo u grču prvo poluvrijeme. Hajduk je poveo iz centaršuta, možda je bio ofsajd, želio bih vidjeti liniju. Drugo poluvrijeme izgledali smo dobro, možda smo mogli bolje zatvarati drugu stativu. Čestitam Hajduku na pobjedi”, rekao je Jelavić, pa dodao:

“Veseli me što smo se pokazali u jako dobrom svjetlu. Pogotovo, drugo poluvrijeme. Ima mjesta za nadogradnje. Bili smo par puta opasni. Bez obzira na to, ponosan sam na svoje momke.”

Upitan je li očekivao sustav s trojicom stopera, odgovorio je da to nije bilo u planu, ali da ih nije iznenadilo nakon što su vidjeli sastav protivnika.

“Nismo očekivali. Kad smo vidjeli sastav pretpostavili smo da će igrati s tri nazad. Osim posjeda i jedne-dvije šanse nije nas Hajduk iznenadio.”

Govorio je i o trenutnoj poziciji Lokomotive i mladosti kadra.

“Treniramo jako dobro, i mladi i stari igrači daju sve od sebe. Mislim da smo sposobni držati ovaj level nogometa. Mislim da imamo dosta prostora za napredak.”

Na pitanje nedostaje li mu klasični strijelac, “killer”, Jelavić je naglasio realnost klupskog budžeta.

“Imamo to što imamo. Mali smo klub. Svaki ‘killer’ koji ti garantira 10-15 golova košta. Zadovoljan sam s tim što imamo.”

Dotaknuo se i potencijalne budućnosti na klupi Hajduka.

“To je daleko. Nisam ni blizu trener za Hajduk. Lokomotiva mi je u glavi, želim se dokazati”, zaključio je Jelavić.