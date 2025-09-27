Jed(i)na dilema u veznom redu? S ovim sastavom bi Hajduk trebao započeti protiv Lokomotive

Podijeli :

Foto: HNK Hajduk Split

Hajduk je prošao u osminu finala Kupa, Bijeli se sada i u prvenstvu žele vratiti u formu.

Varaždin i Dinamo su se pokazali kobnim pa Hajduk danas traži prekid negativnog niza od 18:45 na Poljudu protiv Lokomotive u osmom kolu SHNL-a.

Svi se pitaju kako će izgledati sastav Bijelih protiv gostiju iz Zagreba, čini se da će nekih promjena u sastavu ipak biti.

Na golu će i dalje ostati ‘zacementiran’ Ivica Ivušić, dok bi stoperski par ponovno trebali činiti Gonzalez i Šarlija. Lijevi bek će biti Hrgović, a na desnu stranu bi se trebao vratiti Karačić umjesto Sigura.

Siguran dvojac u veznom redu su svakako Pukštas i Pajaziti, ali čini se da će Garcia imati najveću dilemu oko Krovinovića ili Guillamona. Hoće li se vratiti Krovinoviću ili će Španjolac upisati prvi start u prvenstvu, tek treba vidjeti.

Problema s ozljedama imaju Šego, Durdov i Bamba, pa se tako na krilima nameću Almena i Rebić. U vrhu napada će, a tko drugo, ponovno započeti Marko Livaja koji se nakon golova Koprivnici, nada da će se taj niz nastaviti i protiv Lokosa.